Eeuwige invaller Cameron Puertas met heldenrol tegen Anderlecht: “Natuurlijk is het moeilijk om te horen dat je niet zal starten, maar ik blijf werken”

Van een sterke invalbeurt gesproken: Cameron Puertas mocht in de Brusselse derby in de 62ste minuut invallen bij een 0-0-tussenstand. De 24-jarige middenvelder zag Anderlecht meteen op voorsprong klimmen, maar dankzij een fraai doelpunt en een assist was hij een van de hoofdrolspelers in de historische zesde opeenvolgende derbywinst van Union tegen Anderlecht.

Je moet het hem nageven: opgeven staat niet in het woordenboek van Cameron Puertas. De Zwitserse Spanjaard kwam exact een jaar geleden als toenmalige recordaankoop (1,15 miljoen euro) over van Lausanne Sport, maar kon sindsdien nooit echt potten breken bij Union. Slechts twee keer verscheen Puertas sinds zijn komst aan de aftrap, 31 keer mocht hij invallen.

Ook afgelopen zondag was dat het geval bij een 0-0-tussenstand tegen Anderlecht, en het was misschien wel Puertas’ beste invalbeurt ooit, door met een goal en een assist een achterstand om te buigen in een voorsprong. “Ik voelde me al goed bij de opwarming en ik zag dat er veel ruimte lag”, aldus de middenvelder. “Ik ben blij dat ik die uiteindelijk heb kunnen benutten. Voor deze club is het natuurlijk magnifiek om hier opnieuw te winnen: zes keer op een rij winnen is enorm. Derby’s blijven altijd speciaal, het is voor dit soort wedstrijden dat we voetballen.”

© BELGA

Puertas kan terugblikken op een uitstekende invalbeurt, al zal hij waarschijnlijk toch een wrang gevoel overhouden aan het feit dat Karel Geraerts El Azzouzi boven hem verkoos om de geschorste Teuma te vervangen in de basiself. “Ja, natuurlijk is het moeilijk als speler om te horen dat je weer niet zal starten. Dat is nu eenmaal voetbal: de keuzes van de coach moet je respecteren. Ik blijf enorm hard werken en doe wat de coach van mij vraagt, zo hoop ik in de toekomst toch wat meer basisplaatsen te kunnen afdwingen.”

Het is natuurlijk wel zo dat Puertas niet de meest gelukkige positie heeft om veel minuten te maken, want met Teuma, Lynen en Lazare heeft Union een ijzersterk middenveld. “Er is een enorme concurrentie”, ziet ook Puertas. “Maar uiteindelijk is dat goed, het maakt ons alleen maar beter. Alle spelers op het middenveld zijn erg sterk en dat pusht ons steeds tot het uiterste. We blijven evolueren en stuwen mekaar vooruit: dat is alleen maar positief voor de ploeg.”

Voorbeeld voor anderen

Als u er nog aan twijfelde: Puertas is op en top prof. En dat weet ook Karel Geraerts. “Hij is een schoolvoorbeeld voor heel wat voetballers”, aldus de 41-jarige coach. “Hij was teleurgesteld toen hij zaterdag hoorde dat hij niet zou starten tegen Anderlecht. Dat is normaal. Hij vecht enorm hard om in de basis te kunnen staan, maar dat is niet makkelijk. Tegen Anderlecht was hij overal. Zijn goal en zijn assist zijn één ding, maar ook voor de rest was hij in erg goeden doen. Hij toont dat je nooit moet opgeven, ook niet wanneer het moeilijker gaat”, besluit de Limburger. Op naar een basisplaats donderdag in de beker tegen Gent?