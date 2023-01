Britse regering bouwt energiesteun voor bedrijven en gezinnen af

© SOPA Images/LightRocket via Gett

De Britse regering gaat de energiesteun voor gezinnen en bedrijven fors afbouwen. De plannen worden maandag voorgesteld aan het Britse parlement. De Britse minister van Financiën had eerder al gewaarschuwd dat het huidige steunpakket onhoudbaar was geworden: het zou de staatskas meer dan 18 miljard pond kosten en daarmee één van de gulste van Europa zijn, klonk het.

Ook voor overheidsinstellingen en vzw’s wordt de steun voor de hoge energiefactuur verminderd.

Het huidige steunpakket loopt nog tot eind maart en zal worden vervangen door een minder genereus programma, zo bericht de Britse media. Dat nieuwe pakket, dat loopt tot maart 2023, zou nog slechts 5 miljard pond kosten. Volgens de krant The guardian zullen bedrijven in de toekomst niet langer kunnen genieten van een vast prijsplafond voor hun energie, maar van een korting op de groothandelsprijzen. Voor energie-intensieve bedrijven zoals de staal- of glassector, zouden er extra kortingen komen.

Ook voor gezinnen wordt de steun verminderd, waarbij het plafond van de energiefactuur voor een gemiddeld gezin wordt verhoogd van 2.500 pond naar 3.000 pond per jaar.

Bij de bedrijven werd al gewaarschuwd dat het verlagen van de steun zal leiden tot ontslagen, terwijl het Verenigd Koninkrijk afstevent op een economische recessie.