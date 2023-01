Franse politicus Patrick Balkany en zijn vrouw veroordeeld tot celstraf voor fiscale fraude

Aan het einde van een derde proces beval de rechtbank een volledige omzetting van deze sancties met die van de drie jaar gevangenisstraf die werd uitgesproken in het onderdeel belastingfraude van de zaak-Balkany.

Voor hun advocaten betekent die beslissing dat Patrick Balkany, die iets minder dan een jaar in hechtenis zat, in deze zaak niet zal terugkeren naar de gevangenis, en dat ook zijn vrouw niet zal worden opgesloten.

In mei 2020 werden de voormalige Les Républicains-burgemeester van Levallois-Perret en zijn voormalige eerste plaatsvervanger in hoger beroep al veroordeeld tot vijf en vier jaar gevangenisstraf, met dezelfde boete en onverkiesbaarheid.

Het Hof van Cassatie bevestigde definitief hun schuld, maar vernietigde de uitspraak gedeeltelijk en vroeg een nieuw proces, enkel over de duur van de straffen.

Maandag heeft het hof van beroep ook de verbeurdverklaring bevolen van het vruchtgebruik van de molen van Cossy in Giverny (Eure), waar het echtpaar van 74 en 75 jaar momenteel verblijft en waarvan hun kinderen naakte eigenaars zijn.

Ze werden uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van 400.000 euro schadevergoeding aan de staat, een bedrag dat aanzienlijk lager ligt dan het miljoen euro dat in mei 2020 werd uitgesproken.

Voor dit luik werd het echtpaar schuldig bevonden aan het verduisteren van zo’n 13 miljoen euro aan vermogen, waaronder twee luxueuze villa’s in de Caraïben en Marokko, tussen 2007 en 2014.

Patrick Balkany werd ook veroordeeld wegens de “illegale aanwending van belangen”, omdat de rechtbank had vastgesteld dat hij “persoonlijke voordelen” in natura had ontvangen in het kader van een groot vastgoedcontract voor de stad Levallois-Perret, waar hij burgemeester was van 1983 tot 1995 en vervolgens van 2001 tot 2020.