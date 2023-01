Duizenden doden en een volledig verwoeste marinevloot: dit zou er gebeuren als China Taiwan binnenvalt

Een eventuele Chinese inval in Taiwan in 2026 zou resulteren in duizenden slachtoffers bij alle betrokken partijen. Althans dat zeggen simulaties van een onafhankelijke denktank in Washington. Volgens hun voorspellingen zouden de Chinezen uiteindelijk het onderspit moeten delven, maar zou ook het Amerikaanse leger erg gehavend uit de strijd komen.

Op het einde van het conflict zou de moderne marinevloot van China, momenteel de grootste ter wereld, in puin liggen. Aan de andere kant zouden er ten minste twee Amerikaanse vliegdekschepen op de bodem van de Stille Oceaan liggen. Het zijn slechts twee van de conclusies die het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS) maakte na hun uitgebreide oorlogssimulatie over een mogelijk conflict in Taiwan.

Het democratisch bestuurde eiland wordt door de Chinese Communistische Partij geclaimd als zijnde hun territorium. Nochtans heeft de Chinese regering er nooit officieel controle over gehad. President Xi Jinping sluit niet uit dat hij militaire krachten wil inzetten om daar verandering in te brengen.

CSIS deed via een oorlogsspel 24 simulaties om een antwoord te zoeken op twee fundamentele vragen: kan een invasie slagen en tegen welke prijs? Het Amerikaanse CNN kon het rapport met de voorspellingen al inkijken en haalde enkele opvallende zaken naar boven.

Wereldwijde positie van VS geschaad

Het meest waarschijnlijke scenario volgens het rapport: de invasie mislukt en de schade is enorm. “De Verenigde Staten zal grote verliezen leiden. Tientallen schepen, honderden vliegtuigen en duizenden militairen. Het zou de wereldwijde positie van de VS jarenlang schaden”, aldus het rapport. In drie weken tijd zouden ongeveer 3.200 Amerikaanse troepen gedood worden terwijl ze de Taiwanese soevereiniteit proberen te beschermen. Dat is bijna de helft van wat de VS in twee decennia van oorlog verloren heeft in Irak en Afghanistan.

De Chinese verliezen worden nog hoger ingeschat. Het rapport schat dat 10.000 Chinese soldaten het leven zullen laten. Daarbij zouden ze ook 155 gevechtsvliegtuigen en 138 grote schepen verliezen.

En ook al zou de inval mislukken, toch zou ook Taiwan er niet goed uitkomen. “Het aangetaste Taiwanese leger moet een beschadigde economie verdedigen op een eiland zonder elektriciteit en basisvoorzieningen”, zegt het rapport. De CSIS schat 3.500 Taiwanese slachtoffers en 26 gezonken torpedojagers.

Tot slot zou ook Japan betrokken raken in het conflict. Volgens de voorspellingen zou China aanvallen uitvoeren op Amerikaanse militaire basissen op Japan. Zo zou het Japanse leger uiteindelijk 100 gevechtsvliegtuigen en 26 oorlogsschepen verliezen.

Gigantische verliezen voor alle partijen dus. CSIS ziet het somber in, maar de denktank benadrukt dat het allesbehalve zeker is dat het tot een fysiek conflict komt. "Een oorlog in Taiwan is zeker niet onvermijdelijk. Het is zelfs niet heel waarschijnlijk. Vermoedelijk zal de Chinese regering eerder gebruikmaken van een strategie van diplomatiek isolement en economische dwang”, besluit het rapport.