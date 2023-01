Prins Harry verdedigt zijn boek: “Familie sloot pact met duivelse media om mij en Meghan kapot te maken”

Harry’s autobiografie Spare zou eigenlijk in de nacht van maandag op dinsdag verschijnen, en de tv-interviews stonden in de aanloop daarnaar gepland als teasers. Maar door enkele overijverige Spaanse boekhandels belandde het boek vorige week al in de handen van de Britse media, die de opvallendste fragmenten publiceerden. Daaruit blijkt dat Harry niet alleen erg private details over zichzelf deelt, maar ook zijn familie niet spaart, met onthullingen over ruzies en zelfs gevechten. De geplande interviews dienen nu als rechtvaardiging: waarom schreef hij zo’n “vernietigend” boek?

Op de Britse zender ITV, dat zondagavond het eerste interview uitzond, ontkent Harry dat hij “vernietigende” dingen heeft gezegd over zijn familie. Hij probeert uit te leggen dat de publicatie van zijn boek noodzakelijk was, omdat hij niet langer kon toezien hoe zijn familie de reputatie van hem en Meghan kapotmaakte via de pers. “Stilte staat de misbruiker alleen toe te misbruiken, niet?”

“De mate van planten en lekken van andere familieleden betekent in mijn hoofd dat zij al ontelbare boeken hebben geschreven, zeker miljoenen woorden zijn gewijd aan het proberen zwartmaken van mijn vrouw en mezelf tot het punt dat ik mijn land moest verlaten”, vertelt Harry aan ITV-interviewer Tom Bradby.

© AP

“Er was een motto, een familiemotto: ‘klaag nooit, verklaar nooit’. En wat mensen nu beseft hebben is dat het slechts een motto was. Er was veel klagen en veel verklaren, en dat gaat nu nog door”, aldus Harry. “Als het gestopt was op het moment dat ik mijn moederland ontvluchtte met mijn vrouw en zoon, vrezend voor onze levens, dan zou dit misschien anders geëindigd zijn.”

“Na 38 jaar lang te moeten zien hoe mijn verhaal door zoveel mensen is verteld, met opzettelijke verdraaiingen en manipulaties, leek het me het juiste moment om mijn verhaal terug op te eisen en het zelf te vertellen”, zegt hij in het interview.

“Na vele, vele jaren van leugens die verteld zijn over mij en mijn gezin, komt er een punt – als we het hebben over de relatie tussen bepaalde familieleden en de tabloidpers – waar die bepaalde leden beslist hebben om in bed te kruipen met de duivel, om hun imago te herstellen”, vertelt Harry. “Het moment dat dat herstel er komt ten koste van anderen mij, andere leden van mijn gezin dan is dat waar ik een lijn trek.”

Perslekken van Camilla

Harry schreef onder meer dat zijn belangen werden geofferd op Camilla’s PR-altaar. Dat hij en William hun vader Charles hadden gevraagd niet met haar te trouwen, en dat ze kort daarna “een campagne” begon “gericht op een huwelijk, en uiteindelijk de kroon”. “Overal in de kranten begonnen verhalen te verschijnen over haar privégesprekken met Willy. Verhalen met daarin nauwkeurige details, die natuurlijk niet van Willy afkomstig waren. Ze konden alleen gelekt zijn door die ene andere aanwezige persoon.”

Volgens Harry ontstond concurrentie onder de royals om positieve aandacht in de pers te krijgen, waar eerst zijn broer en dan hij en Meghan onder te lijden kregen. “Exact hetzelfde dat William en Kate hadden ervaren van Pa en Camilla gebeurde met ons, ook vanuit de administratie van William en Kate”. Er leek gevreesd te worden dat het nieuwe koppel de spotlights zou stelen van de andere royals.

© AP

Harry beschrijft hoe de pers conflict zaaide in de koninklijke familie, en dat “het meest trieste deel is dat bepaalde familieleden en de mensen die voor hen werken medeplichtig zijn aan dat conflict”. Hij had gehoopt, aan het begin van zijn relatie met Meghan, dat ze goed zouden overeenkomen met William en Kate. Maar de vooroordelen die in de media werden uitgespeeld, “een Amerikaanse actrice, gescheiden, gemengd ras”, leken volgens hem ook William en Kate terughoudend te maken om haar in de familie te verwelkomen. Bijna van het begin kwamen ze niet met haar overeen. “Heel snel werd het Meghan versus Kate. En als dat zich zo publiekelijk afspeelt, kan je je er niet van verstoppen.”

Niet racistisch

Het conflict in de familie bleef. Zelfs na het overlijden van Queen Elizabeth II. “Ik dacht – en ik denk dat mensen wereldwijd hetzelfde meenden – was dat een heel goede kans om de familie samen te brengen. Maar de op de dag dat ze overleed was er gewoon een heel, heel vreselijke reactie van mijn familieleden.” Ook dan zou er gelekt zijn aan de pers, en Meghan zou niet welkom geweest zijn in het paleis.

Dat zijn familie racistisch is, wil hij dan weer niet gezegd hebben. Hij ontkent hen daarvan beschuldigd te hebben in het spraakmakende interview met Oprah. “Dat is wat de Britse pers ervan gemaakt heeft.” De beruchte vraag van een familielid over de huidskleur van Harry en Meghans zoontje Archie beschreef hij als onbewust vooringenomenheid, geen racisme. Het incident met Williams meter, lady Susan Hussey, die een gast maar bleef vragen waar ze vandaan kwam, is dan weer “een heel goed voorbeeld van het milieu binnen het instituut”, maar “ze had helemaal geen slechte bedoelingen” en “Meghan en ik houden van Susan Hussey”.

Hoop op verzoening

De prins hoopt, ook na dit boek, nog steeds dat de familie verzoend kan worden. Wel stelt hij dat de bal in hun kamp ligt. Zijn familie toont volgens Harry geen interesse in een verzoening en wekt de indruk dat het beter is om hem en Meghan als slechteriken te houden. Het gebrek aan reactie van het paleis op de “afschuwelijke, kwetsende en wrede” recente column van Jeremy Clarkson over Meghan is volgens hem tekenend. “De wereld vraagt voor een vorm van commentaar van de monarchie. Maar de stilte is oorverdovend. Om het zacht uit te drukken.”

Maar: “Vergiffenis is 100 procent een mogelijkheid, want ik wil mijn vader graag terug, ik wil mijn broer graag terug”, zegt Harry in het interview met ITV. “Momenteel herken ik hen niet, waarschijnlijk net zomin als zij mij herkennen.”

“Ik hou van mijn vader, ik hou van mijn broer, ik hou van mijn familie. Dat zal ik altijd doen”, aldus Harry. “Niets van wat ik gedaan heb in dit boek of elders is ooit bedoeld geweest om hen te schaden of kwetsen.”

© AFP

“Ik geloof echt, en hoop, dat verzoening tussen mijn familie en ons een domino-effect kan hebben over de hele wereld. Misschien is dat hautain, misschien is dat naïef.”

Met rechtszaken tegen meerdere kranten hoopt hij ook de media te veranderen, die “het epicentrum vormen van zo veel problemen doorheen het VK”. Al zei zijn vader, koning Charles, hem “dat het waarschijnlijk een zelfmoordmissie was om te proberen de pers te veranderen”.