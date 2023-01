Tanken over de Franse grens niet langer voordelig

Het is niet langer voordelig om te tanken over de Franse grens, nu de regering-Macron de directe kortingen voor diesel en benzine aan de pomp heeft vervangen door een premiesysteem. Integendeel: Fransen kunnen zelfs voordeel doen door in België te tanken.

De brandstofprijzen bij onze zuiderburen zijn sinds 1 januari sterk gestegen, zo blijkt maandag uit cijfers van de Franse regering. De gemiddelde prijs voor een liter diesel steeg met 13,29 eurocent tot 1,8994 euro. Benzine 95 werd gemiddeld zelfs 17,28 cent duurder, tot 1,8516 euro per liter.

De brandstofprijzen in België liggen op dit moment een pak lager. De maximumprijs voor benzine 95 bedraagt vanaf dinsdag 1,7210 euro per liter, diesel kost maximaal 1,773 euro per liter in ons land.

Fransen met een bescheiden inkomen die de wagen nodig hebben om te gaan werken, hebben sinds 1 januari recht op een premie van 100 euro. Zo’n 10 miljoen gezinnen zouden in aanmerking komen.