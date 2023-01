Italiaanse sportkrant maakt de balans op van de Belgische prestaties bij AC Milan: “Een mislukking over de hele lijn”

Sergino Dest, Malick Thiaw, Tommaso Pobega, Aster Vranckx, Yacine Adli, Charles De Ketelaere en Divock Origi. Alle zeven kwamen ze in de vorige transferperiode naar regerend landskampioen AC Milan. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport maakte maandag een kort overzicht van hun prestaties tot dusver. Die van de Belgen zijn allerminst om over naar huis te schrijven.

Aster Vranckx: met een score van 5.83

“Interessante kerel, zowel verdedigend als aanvallend. Met zijn 20 jaar mist hij ervaring, dat bleek tegen Roma. Zijn onstuimige ingreep op Dybala leverde de vrije trap op voor het 2-2-gelijkspel. Erg weinig optredens voor hem ook, al liet hij hier en daar leuke dingen zien. Zijn seizoenscijfers: wedstrijden: 6. Basisplaats: 0. Doelpunten: 0. Assists: 0. Beoordeling: 5.83.”

© AFP

Charles De Ketelaere: met een score van 5.65

“Zijn hoofd - in de zin van persoonlijkheid - stemt duidelijk niet overeen met zijn fluwelen voeten. Charles is tot nu toe de grote zorg van Milan dit seizoen, ook omdat hij de grootste inkomende transfer was van afgelopen mercato. Meer dan 30 miljoen betaald aan Club Brugge aan het einde van een slopende onderhandeling, maar wel een speler in wie het bestuur van de Rossoneri hard geloofde. Pioli kan niets anders doen dan hem verdedigen, maar dit is een AC Milan dat het zich niet (langer) kan veroorloven lang te wachten op opbloeiende talenten. Zijn seizoenscijfers: wedstrijden: 20. Basisplaats: 8. Minuten: 830. Doelpunten: 0. Assists: 1. Beoordeling: 5.65.”

© AFP

Divock Origi: met een score van 5.66

“Een mislukking over de hele lijn. Vooral gezien zijn salaris van vier miljoen euro netto per seizoen. Hij had het alter ego van Giroud moeten zijn, misschien zelfs van Leao op de flank. Ervaring en een rijke achtergrond heeft hij. De realiteit bij de Rossoneri oogt alleen minder rooskleurig, want hij sukkelt van het ene fysieke probleem in het andere en bovendien was Divock in de zomer al ziek aangekomen uit Liverpool. Bijdrage tot nu toe: bijna nihil. Zijn seizoenscijfers: wedstrijden: 14. Basisplaats: 4. Minuten: 505. Doelpunten: 1. Assists: 1. Beoordeling: 5.66.”