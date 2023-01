Man die ei naar koning Charles gooide, voor de rechtbank verschenen

De 21-jarige man die een ei naar het hoofd van de Britse koning Charles heef gegooid, is maandag voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij wordt vervolgd voor het verstoren van de openbare orde, aldus persagentschap AFP.

Harry Spartacus May wordt ervan beschuldigd een ei richting de nieuwe monarch te hebben gegooid op 6 december. Koning Charles en zijn echtgenote waren toen op bezoek in Luton, een stad ten noorden van Londen. Maandag vond de eerste rechtbankzitting in Luton plaats, vrijdag volgt een tweede, zo schrijft de BBC.

Begin november werd ook al een 23-jarige Brit in de stad York aangehouden omdat hij verschillende eieren naar de koning had gegooid. Beschuldigd van “bedreigend gedrag”, moet hij op 20 januari voor de rechtbank van York opdagen.

De monarchie blijft immens populair in Groot-Brittannië maar gaat momenteel door woelig vaarwater, vier maanden na het overlijden van Elizabeth II en het aantreden van Charles III als nieuwe koning.