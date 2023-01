Aanval op parlementsgebouw in Brazilië doet denken aan bestorming van het Capitool in Washington, maar de verschillen zijn groot

Brazilië

Ze lijken akelig sterk op elkaar, de beelden van de bestorming van het Plein van de Drie Machten in Brasilia en die van de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar geleden. Net als de volgers van Trump, weigeren de radicale aanhangers van de Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro de verkiezingsuitslag te erkennen. Toch zijn het vooral de fundamentele verschillen tussen 6 januari 2021 in Washington en 8 januari 2023 in Brasilia die slecht nieuws zijn voor de nieuwe president Lula.