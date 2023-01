In België wonende Rwandese arts moet zich voor assisen verantwoorden voor genocide

De arts wordt er door Kigali van beschuldigd te hebben deelgenomen aan bijeenkomsten met verantwoordelijken voor de volkerenmoord in Butare, in het zuiden van Rwanda, in 1994. — © AP

Het Franse Hof van Cassatie heeft het beroep verworpen van de Rwandese arts Eugène Rwamucyo. De arts, die nu in België woont, was in beroep gegaan tegen de beslissing dat hij voor het hof van assisen zal moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

De arts wordt er door Kigali van beschuldigd te hebben deelgenomen aan bijeenkomsten met verantwoordelijken voor de volkerenmoord in Butare, in het zuiden van Rwanda, in 1994. Een van die vergaderingen vond plaats met de goedkeuring van de toenmalige premier, Jean Kambanda, die door het Internationaal Strafhof voor Rwanda in Den Haag tot levenslang veroordeeld werd.

De arts zelf ontkent elke betrokkenheid bij de volkerenmoord. Hij was eerder al naar het Parijse hof van beroep gestapt tegen de beslissing dat hij voor het hof van assisen moet verschijnen, maar dat gaf het nationaal antiterrorismeparket. Samen met zijn advocaat besliste hij om in Cassatie te gaan. Dat hof aanvaardde het beroep niet en de verwijzing naar het hof van assisen is nu dus definitief.

De arts werd in 2007 bij verstek al veroordeeld tot levenslang.

In 2009 schorste zijn werkgever, een ziekenhuis in Maubeuge, hem, nadat het te weten kwam dat er een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door Kigali. Vervolgens werd hij ontslagen. Een jaar later werd hij uiteindelijk opgepakt in de buurt van Parijs, maar enkele maanden later werd hij weer vrijgelaten.