VIDEO. Real Madrid wenst Gareth Bale een prettig voetbalpensioen met zijn tien mooiste doelpunten voor De Koninklijke

Gareth Bale zet op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als voetballer. “Na zorgvuldig overwegen, kondig ik aan dat ik met onmiddellijke ingang stop met club- en internationaal voetbal”, klonk het. Afscheid van de man die op iconische wijze scoorde in de Champions League-finale en in de Clasico tegen FC Barcelona. Real Madrid was er dan ook snel bij met een top 10 van Bale.