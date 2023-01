Buurtbewoners krijgen heel wat minder korting op tickets Tomorrowland, ook andere prijzen stijgen

Alles wordt duurder en dus ook de tickets voor Tomorrowland. Binnen de Belgische verkoop zal je voor de editie van dit jaar 295 euro moeten neertellen voor een Full Madness-ticket. Vorig jaar was dat nog 261 euro. Maar ook de tickets voor de buurtbewoners van het festival stijgen.

Zij krijgen elk jaar een stevige korting bij de ticketverkoop en ze krijgen ook garantie dat ze tickets zullen kunnen bemachtigen. Maar de prijs voor een Full Madness-ticket stijgt wel van 187 naar 251 euro. “Vroeger gaven we heel veel korting. Nu is die korting iets minder”, zegt woordvoerder Debby Wilmsen. “Maar de tickets voor buurtbewoners zijn wel nog steeds goedkoper dan de vroegere prijs voor de algemene Belgische verkoop. Er zal wel wat reactie komen op de prijsstijging, maar ze hebben wel de garantie op een ticket. En dat is voor Tomorrowland ook al niet slecht.”

Ook nieuw voor de buurtbewoners is het feit dat ze vanaf dit jaar ook een dagticket kunnen kopen. Daarvoor vraagt Tomorrowland 106,5 euro. Binnen de algemene verkoop is dat 125 euro. “De vraag naar die dagtickets was bij de buurtbewoners erg groot, dus daar zullen ze ook wel blij mee zijn.”

De ticketverkoop voor de buren gaat vrijdag van start. Voor de rest van België is dat op 28 januari. “Wie zich daarvoor registreert, krijgt al toegang tot ons digitaal evenement. Daarop maken we ook de line-up voor het Belgische festival bekend.” (sgg)