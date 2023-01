Regering bereikt akkoord met Engie over verlenging kerncentrales: “We nemen een deel van de controle weer naar ons land”

Het kernkabinet is het maandag eens geraakt over het akkoord met uitbater Engie over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. “Dat betekent dat morgen de werken kunnen beginnen voor de levensduurverlenging van de twee jongste centrales én we nemen een deel van de controle weer naar ons land”, verklaarde premier Alexander De Croo op een persconferentie.

Premier De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelden al maanden over het tien jaar langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. De princiepsbeslissing viel daarover in maart, als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne, op 21 juli sloten de regering en Engie een “letter of intent” en maandag stemde het kernkabinet in met de krachtlijnen van de deal.

Dankzij het akkoord kunnen morgen een aantal studies van start gaan. Het gaat om studiewerk in verband met de veiligheid en informatieverstrekking aan de overheid met het oog op het indienen van een milieueffectenrapport. Zoals bekend wordt er een vennootschap opgericht waar de Belgische staat en Engie elk voor de helft zullen in participeren voor de verdere uitbating van de kerncentrales.

© BELGA

Winter 2026-2027

Concrete bedragen werden nog niet bekendgemaakt. Verschillende zaken moeten immers nog worden uitgeklaard, maar die vormen volgens de premier geen obstakel om klaar te zijn voor de winter van 2026-27. Dat geldt bijvoorbeeld voor eventuele steunmechanismen, maar ook voor het plafond voor het kernafval, waar Engie op aandrong. Wel is er een akkoord over de formule die zal worden gehanteerd voor de berekening van de kostprijs voor de behandeling van het afval.

“Het is niet aan ons om die bedragen vast te leggen én het is ook geen obstakel voor de verlenging van de kerncentrales”, zei de premier. Wel liet de eerste minister horen dat de ontmanteling van de zeven kerncentrales in ons land volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. De overheid komt enkel tussenbeide voor het afval van de twee centrales voor de tienjarige verlenging, zo viel achteraf te horen.

Halfweg maart

Minister Van der Straeten benadrukte dat er tot nu toe veel onduidelijkheden bestonden in het dossier. Het was in het belang van Engie en de overheid om alle parameters juist te krijgen, om op basis daarvan de factuur voor het afval beter te krijgen. De exacte berekening zal in de loop van de komende weken gebeuren. Het is de bedoeling het bedrag halfweg maart af te kloppen.

Welke garantie is er dat Engie klaar zal raken tegen november 2026 om beide centrales te laten draaien? Minister Van der Straeten benadrukte dat de verschillende onderdelen van het akkoord met elkaar verbonden zijn: de verlenging op zich, de bevoorradingszekerheid en kosten van het afval. Er is ook een schema afgesproken met verschillende stappen die moeten gebeuren, met incentives om de deadlines te halen en evaluatiemomenten.

Het akkoord moet ook nog het fiat krijgen van de Europese Commissie.