Nieuwe supermarkt op komst? Intermarché wil uitbreiden naar Vlaanderen

De Franse supermarktketen Intermarché heeft torenhoge ambities in ons land. Na de overname van 86 winkels van de Waalse groep Mestdagh, wil Intermarché marktleider worden in Wallonië en Brussel. Daarna wil de groep ook in Vlaanderen voet aan de grond krijgen. “We mogen ze niet onderschatten”, zegt Stefan Van Rompaey van RetailDetail.

In Frankrijk is Intermarché een monument. Met 1.856 filialen maakt de supermarktketen van moederbedrijf Les Mousquetaires (De Musketiers) deel uit van de grote drie bij onze zuiderburen, naast E. Leclerc en Carrefour.

De keten had ook al 77 winkels in Wallonië en Brussel, maar daar zijn sinds begin dit jaar in één klap 86 filialen bijgekomen, waaronder ook twee winkels in Vlaams-Brabant, in Tienen en Aarschot. Het gaat om de winkels die tot vorig jaar in handen waren van Mestdagh. Dat familiebedrijf uit het Waalse Gosselies had jarenlang een franchisesamenwerking met Carrefour, tot Mestdagh haar winkels dus in de etalage zette. De overgenomen winkels kregen nu de naam “Intermarché by Mestdagh”.

Na een bijzondere ondernemingsraad maandag maakte Intermarché duidelijk dat het grote ambities heeft in ons land. In eerste instantie wil de Franse supermarktreus de grootste worden in Wallonië en Brussel. Er is nog werk aan de winkel, want met haar 163 winkels en een omzet van 1,6 miljard euro heeft de groep naar eigen zeggen een marktaandeel van 12,4 procent.

© PHOTOPQR/LE BIEN PUBLIC/MAXPP

Eigen vloot

Opvallend is ook het geflirt met Vlaanderen. De directie kondigde aan te willen uitbreiden naar onze contreien. Dankzij de twee winkels van Mestdagh in Aarschot en Tienen heeft Intermarché sowieso al een voet tussen de deur. “Die winkels zijn een interessante case om te zien of het concept van Intermarché aanslaat bij de Vlaamse consument”, zegt Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van RetailDetail. “Heel specifiek aan Intermarché is dat ze een heleboel fabrieken hebben waar ze hun eigen producten maken. Ze hebben zelfs een eigen vloot om te vissen. Hun producten sluiten dus heel sterk aan bij de Franse eetcultuur.”

Of iedereen die Franse producten lust, is dus maar de vraag. Bovendien is de concurrentie in Vlaanderen moordend, zeker sinds de komst van de Nederlandse supermarkten Albert Heijn en Jumbo. “Intermarché is geen harde discounter, en gaat eigenlijk de concurrentie aan met iedereen”, zegt Van Rompaey. “Ze zijn nog het best te vergelijken met Albert Heijn. Allebei bieden ze een compleet assortiment aan met veel vers én pakken ze uit met sterke promoties.”

Vraag is wanneer Intermarché Vlaanderen wil veroveren. “Ik zie een snelle expansie nog niet meteen gebeuren”, zegt Van Rompaey. “Ze zullen nu hun handen vol hebben met de integratie van de nieuwe winkels. Maar we mogen ze zeker niet onderschatten.”