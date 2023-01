“Ik ben fan.” Karel Geraerts is nog maar aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Union bezig, maar onze huisanalist Franky Van der Elst heeft nu al genoeg gezien. Lofzang voor de man die hij een mooie carrière voorspelt. “Hij doet het zo goed dat ik me al afgevraagd heb in hoeverre het succes van Mazzu vorig seizoen met Union niet ook al het succes van Karel Geraerts was.”