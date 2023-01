Hugo Lloris (36) kondigt einde bij Franse nationale ploeg aan: “Ik stop liever op de top van mijn kunnen”

De doelman van Tottenham verdedigde meer dan 14 jaar lang de kleuren van Frankrijk. Op het voorbije WK in Qatar werd Lloris ook Frans recordinternational met 145 caps. Hij stak Lilian Thuram voorbij die er 142 had verzameld.

“Er komt een moment waarop je moet weten om de fakkel door te geven,” zei hij in een interview met het Franse L’Équipe. “Ik heb altijd gezegd dat het Franse team niet van één persoon is. Ik denk dat de ploeg klaar is om verder te gaan. Met Mike Maignan is er ook een keeper die klaar is.

“Ik stop liever op de top van mijn kunnen dan dat ik wacht op een inzinking,” vervolgt Lloris. “Ik wil ook meer tijd met mijn vrouw en kinderen kunnen doorbrengen.”

Op 19 november 2008 stond hij voor het eerst in doel voor de Fransen, in een vriendschappelijke interland tegen Uruguay (0-0) in het Stade de France. In 2018 kroonde hij zich met Les Bleus tot wereldkampioen in Rusland. Op zijn palmares staan eveneens de verloren finale van het EK 2016 (1-0 na verlengingen tegen Portugal) en de eindzege in de Nations League in 2021. De laatste interland van Lloris is dus de verloren WK-finale van 18 december tegen Argentinië (3-3, 2-4 in strafschoppenreeks).

Lloris gaat zich nu richten op zijn clubcarrière bij Tottenham, waar hij sinds 2012 aanvoerder is. Hij begon als prof bij OGC Nice (2005-2008) en speelde nadien nog voor Olympique Lyonnais (2008-2012).