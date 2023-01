LIGUE 1. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) trekt naar Marseille, Lucien Favre ontslagen als coach van Nice

De voormalige speler van Racing Genk is de eerste versterking voor Marseille in deze wintermercato. Hij moet het uitvallen van Amine Harit opvangen. De Marokkaan liep voor het WK een zware knieblessure op, hij komt dit seizoen niet meer in actie.

De Oekraïense international (51 caps), die werd opgeleid bij Shakhtar Donetsk, kwam na uitleenbeurten aan Sevastopol en Zorya Luhansk in januari 2016 in België terecht. Malinovskyi speelde er eerst op uitleenbasis voor Genk, dat hem in de zomer van 2017 definitief overnam. In 2019 hielp hij de Limburgers aan de landstitel, waarna de Oekraïner verkaste naar Atalanta. Na drieënhalf jaar Serie A beproeft hij nu zijn geluk in de Ligue 1. Bij Atalanta was Malinovskyi goed voor 30 doelpunten en 28 assists in 143 wedstrijden. In het seizoen 2020-2021 was hij de assistkoning in de Serie A. Hij nam met Atalanta drie keer deel aan de Champions League.

Lucien Favre niet langer trainer bij Nice

Lucien Favre (65) is niet langer coach van OGC Nice, zo meldt de Ligue 1-club maandagavond. De uitschakeling door derdeklasser Le Puy-en-Velay (1-0), zaterdag in de 32e finales van de Beker van Frankrijk, bleek de druppel die de emmer deed overlopen. De Zwitserse coach was sinds 1 juli 2022 op post in de Allianz Riviera als opvolger van Christophe Galtier, die naar PSG vertrokken was. Hij stond nog tot juni 2024 onder contract.

De 36-jarige Didier Digard, voormalig aanvoerder van de Aiglons en lid van de technische staf, is de nieuwe coach ad interim. Hij zal woensdag op de bank zitten voor de thuismatch tegen Montpellier op de 18e speeldag in de Ligue 1.

© REUTERS

Favre betaalt ook het gelag voor de teleurstellende 11e plaats in de Ligue 1 met 21 punten uit 17 matchen. Nice eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in de competitie en verloor de finale van de Coupe de France met 1-0 van Nantes. Nice wist zich wel te plaatsen voor de achtste finales van de Conference League.

Lucien Favre coachte OGC al van 2016 tot 2018, waarna hij T1 werd bij Borussia Dortmund. Daar werd hij in december 2020 bedankt voor bewezen diensten. Verder trainde Favre onder meer FC Zürich, Hertha Berlijn en Borussia Mönchengladbach.