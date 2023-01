Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over aanslag waarbij meisje (11) omkwam: “Wat ik al langer vreesde, is nu gebeurd. Vreselijk”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandagavond al kort gereageerd op het nieuws dat er in district Merksem een elfjarig meisje om het leven is gekomen bij een beschieting van een woning. “Het heeft alle schijn van een afrekening binnen de drugsoorlog die in Antwerpen gaande is.”

“De getroffen familie staat bekend bij onze ordediensten, er waren eerder al incidenten”, aldus De Wever, die maandagavond te gast was in het Canvas-programma ‘Terzake’. “Ik hoop dat ik niet voor mijn beurt spreek, maar het lijkt er dus inderdaad op dat dit drugsgerelateerd geweld is. Het heeft alle schijn van een afrekening binnen de drugsoorlog die in Antwerpen gaande is. We zien het al langer: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. En wat ik al langer vreesde is nu ook gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen. Vreselijk.”

Het drama kan volgens De Wever “alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn te verveelvoudigen” om het drugsgeweld aan te pakken. “Ik heb daar al meermaals voor samengezeten met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en hoop op korte termijn meer te kunnen doen”, zo luidde het. “Er staat ook een nationaal drugsplan in de steigers, al is dat in mijn ogen wat een teleurstelling.”

“Verschrikkelijk drama”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) reageerde al op Twitter. “Verschrikkelijk drama waarbij een onschuldig kind is omgekomen”, aldus de minister. “Het onderzoek loopt, maar we zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook.”