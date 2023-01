Ploegbaas en Net Brussel staan terecht na zelfdoding werknemer na jarenlange pesterijen, collega getuigt: “Hij liet ons uitwerpselen opkuisen”

Na twee verijdelde wanhoopsdaden stapte Didier Fournier in 2016 uiteindelijk wel uit het leven. Dat na jarenlang pestgedrag. — © BELGA

Brigadier Michel N. had het niet zo begrepen op “profiteurs met een andere huidskleur”. Maar zelf ziet hij zich niet als een racist, herhaalde hij gisteren op het strafproces in Brussel. De ploegbaas van Net Brussel, verantwoordelijk voor het afvalbeheer in de hoofdstad, staat er samen met zijn werkgever terecht na de zelfdoding van een werknemer. Dat na jarenlange pesterijen waarbij nooit werd ingegrepen.