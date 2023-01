Prijs van eieren op hoogste niveau in tien jaar: “En de problemen zullen niet snel opgelost raken”

De prijs van eieren is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest. “En de problemen zullen niet snel opgelost geraken”, zegt voorzitter Danny Coulier van de Landsbond.

Op een jaar tijd is de prijs van eieren meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

Cijfers van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij tonen ook dat de prijs van eieren sinds 2011 niet meer zo hoog geweest is als nu, zo’n 300 euro per 100 kilo. Hoe dat komt? “De productie daalt en blijft dalen. Door de steeds strenger wordende regels, onder meer rond milieunormen, stoppen mensen ermee of vinden pluimveehouders geen overnemers”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee. “De kosten zijn ook voor iedereen gestegen. Daarbij kwam nog eens de vogelgriep, waardoor veel dieren afgemaakt zijn. Het gevolg is hoge prijzen en veel winkels waar de rekken met eieren leeg zijn, of toch leger.”

In de supermarkten zijn de prijzen ook gestegen, maar niet tegen hetzelfde tempo, omdat zij vaak vaste langetermijncontracten hebben met producenten. De verkoop lijdt er alleszins niet onder. “We zien net een stijging”, zegt Eva Biltereyst van Colruyt. “Mogelijk omdat eieren een relatief goedkope bron van proteïnen zijn (een alternatief voor vlees dus, red.). We verwachten dat de vraag zal blijven toenemen.”