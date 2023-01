Voor het eerst vertrekt raket vanuit Europa om negen kleine satellieten in baan om de aarde te brengen

Als alles naar wens verloopt, werden maandagavond voor het eerst satellieten gelanceerd vanop Europese bodem. Iets na 23 uur vertrok in Engeland een omgebouwde Boeing 747 met onderaan een raket bevestigd. Die moet 9 kleine satellieten in een baan om de aarde brengen.

© REUTERS

De vlucht wordt uitgevoerd door Virgin Orbit, een van de ruimtebedrijven van de Britse miljardair Richard Branson. Het is de eerste keer dat een lancering plaatsvindt in Europa. Tot nog toe werden de meeste Europese ruimtemissies uitgevoerd vanop Frans-Guyana of Bajkonoer in Kazachstan.

Deze keer is Cornwall het vertrekpunt. Dat is mogelijk omdat voor de eerste fase een vliegtuig wordt gebruikt. Na het opstijgen, moet de 747, genaamd Cosmic Girl, boven de Atlantische Oceaan de 21 meter lange raket loslaten. Vijf seconden daarna worden de motoren van de raket, LauncherOne, aangestoken. De gloed daarvan was, afhankelijk van het weer, te zien tot aan onze kust.

De missie vanavond heet ‘Start me up’, naar de hit van The Rolling Stones uit 1981, volgens Virgin Orbit symbolisch voor de start van een nieuw ruimtetijdperk. Het grootste deel van de financiering van de ruimtevlucht komt van de Britse overheid, die meer wil inzetten op ruimtevaart. (agg)