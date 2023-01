Magneetvissers halen machinegeweer uit Damse Vaart, link met Bende van Nijvel wordt onderzocht

“Dat is ’em, dat is ’em!” De magneetvissers die afgelopen weekend een machinegeweer uit het Leopoldkanaal visten, hebben een video online gezet waar ze hun vondst uit de doeken doen. Momenteel wordt onderzocht of het wapen gelinkt kan worden aan de Bende van Nijvel. “Ik had bijna mijn magneet opgerold.”

De mannen uit de regio van Rotterdam zijn ervaren magneetvissers, en hadden op internet gelezen over de zoektocht naar een wapen dat mogelijk toebehoorde tot de Bende van Nijvel. “Wij hebben ook internet”, vertelt Youtuber TIMOHDIE, die samen met enkele kompanen naar de Damse Vaart trok. Daar werd op 30 november 2022 gezocht na een tip, maar die zoektocht werd toen gestaakt door het troebele water en het groot aantal takken op de bodem. (Lees verder onder de video)

Na enkele uren was het prijs voor de Youtubers. Het gezelschap werd plots helemaal gek. “Je hebt hem, gek.” Een magneetvisser haalde plots een machinegeweer onder drek naar boven aan zijn magneet. “Hij was al even aan het proberen. Er hing iets zwaars aan zijn magneet, hij dacht aan een brok staal. Het ding liet constant los. Maar hij gaf niet af en bleef proberen. Ik had mijn magneet al opgerold, dit had ik niet verwacht”, vertelt de Youtuber.

Vervolgens is te zien hoe het gezelschap de hulpdiensten belt. “We staan hier aan de Damse Vaart, in Manen”, waarop het contact aan de andere kant van de telefoon hem verbetert naar Damme.

Plots komt de politie ter plaatse. “Ik dacht dat ik alles al had meegemaakt met magneetvissen, maar het wordt steeds gekker”, zegt de Youtuber nog. Aan de andere kant van de lijn klinkt ook: wablief, het wapen van? De politieagenten vragen ook meteen vriendelijk om te stoppen met vissen. “Omdat we graag willen weten wat er potentieel nog in het water zit”, laat een agent weten.

Opvallend: het machinegeweer werd niet gevonden waar de tipgever destijds een locatie aanduidde, maar wel een brug verder. Het is dan ook nog niet zeker of het wapen daadwerkelijk aan de Bende gelinkt kan worden.