Antwerpse politie: “Kind met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, daar helaas overleden”

Merksem

In Merksem op de Nieuwdreef is maandagavond rond half zeven een woning beschoten. In de garagepoort – waarachter zich de leefruimte bevond – zijn drie inslagen aangetroffen. “Helaas is een 11-jarig meisje aan haar verwondingen overleden”, zegt Willem Migom van Politie Zone Antwerpen.

