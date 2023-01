Bibberen om blessure Maertens bij OHL: “Mathieu verliezen zou een zware slag zijn”

Mathieu Maertens verlaat het veld met een gezicht op onweer. Even later zou hij op krukken het stadion verlaten. — © Vel

Wat zou Marc Brys het ergste vinden? Een tweede nederlaag tegen KV Kortrijk in drie weken of een zware blessure voor Mathieu Maertens? Niet twijfelen: dat laatste. En dus wachten ze bij OH Leuven in spanning het verdict af van de voetblessure die de middenvelder zondag opliep. De eerste onderzoeken brachten gisteren nog geen uitsluitsel.

“We zien met argwaan het verdict voor Mathieu tegemoet.” Marc Brys windt er geen doekjes om. Hij maakt zich grote zorgen over de trap die Mathieu Maertens zondag tegen KV Kortrijk op zijn voorvoet kreeg. De West-Vlaming probeerde nog heel even verder te spelen, maar moest meteen gaan zitten. Over en out. Met een gezicht op onweer verliet hij het veld, op krukken verliet hij even later het stadion. “Hij heeft zijn voet verdraaid”, weet Siebe Schrijvers, die Maertens kwam vervangen na zijn blessure. “Het zag er niet goed uit”, voegde Louis Patris toe.

Gisteren onderging de OHL-spelmaker een eerste reeks onderzoeken. Die brachten nog geen uitsluitsel. “Hij vreest zelf voor een breukje”, zegt Brys. Er wordt gehoopt op een stevige kneuzing zonder breuk, maar daarover moet een nieuwe scan vandaag duidelijkheid brengen.

Een zware blessure van Maertens zou een kleine ramp zijn voor de Leuvenaars. Hij is een van de absolute sleutelspelers, zo niet de allerbelangrijkste. “Een verlies van Mathieu zou een zware slag zijn”, beseft Patris.” Het was tegen Kortrijk overigens meteen zichtbaar: zonder Maertens is OHL niet dezelfde ploeg.

Zijn statistieken zijn nog niets eens zo indrukwekkend – maar wel in orde met dit seizoen vijf doelpunten en twee assists –, maar Maertens is veel meer dan zijn statistieken. Hij loopt tussen de lijnen, waardoor hij tegenstanders kan ontwrichten, en zorgt voor diepgang. Als je zou gaan kijken naar het aantal doelpunten waarbij hij op een of andere manier betrokken is, worden zijn statistieken wél indrukwekkend. De nederlaag zondag tegen Kortrijk betekende een knikje voor de play-off-ambities van OHL, maar een zware blessure van Maertens zou pas een zware knik in die ambities betekenen.

Schrijvers blij met minuten

Zondag was het Schrijvers die Maertens kwam vervangen. In geval van langdurige afwezigheid is hij ook een van opties om het takenpakket van Maertens op zich te nemen. “Het was even zoeken, maar Siebe kwam wel in de wedstrijd”, zegt Brys over de prestatie van Schrijvers. “Natuurlijk wens ik dit Mathieu niet toe, maar ik was wel blij dat ik minuten kon maken”, zegt de Limburger zelf over zijn lange invalbeurt van 60 minuten. “Dat is wat ik nodig heb om naar mijn topvorm te groeien.”

Met zijn speelminuten was Schrijvers dus blij, maar verder was er weinig reden tot tevredenheid. “De ontgoocheling is enorm groot”, vertelt hij over de 2-3-nederlaag tegen Kortrijk. “Als we het beter hadden uitgespeeld, waren we met de drie punten gaan lopen. Het doet enorm pijn dat het andersom is. En dat Kortrijk hier een paar weken geleden ook al eens kwam winnen, maakt het alleen maar pijnlijker.”

Met de achillespees van Schrijvers gaat het overigens beter en beter. “Ik voel steeds minder pijn”, klinkt het. “Tijdens de wedstrijd voel ik niks, maar als ik nadien in de kleedkamer kom wel. Conditioneel ben ik alvast in orde, want 60 minuten spelen vormde geen probleem.”

OHL moet zich herpakken en krijgt daar ook de kans toe vrijdag tegen Westerlo en dinsdag tegen Eupen. “Ploegen waar je punten tegen moet pakken. Die wedstrijden zijn nog belangrijker geworden door onze nederlaag tegen Kortrijk”, besluit Schrijvers.