Stand van zaken zoektocht naar nieuwe bondscoach Rode Duivels: deadline verstreken, weinig animo voor Henry, geen Preud’homme

Gisterennacht om 23.59 uur verstreek de deadline voor de sollicitatiebrieven/mails van kandidaat-bondscoaches. Enkele interessante namen meldden zich om de Rode Duivels te leiden, maar een technisch directeur moet ook worden aangesteld. Als die alsnog mee op zoek wil gaan naar een bondscoach is er haast bij, want vanaf vrijdag worden de eerste contacten met de kandidaten gelegd.

De voetbalbond schreef op 13 december, twaalf dagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK, een vacature voor een nieuwe bondscoach uit. Gegadigden hadden tot vorige nacht de tijd om hun cv op te sturen of te mailen.

De Task Force die werd opgesteld met CEO Peter Bossaert, bestuursleden Sven Jaecques en Pierre Locht en extern adviseur Bart Verhaeghe zal vanaf vandaag eerst de kandidaturen bekijken en vrijdag in een vergadering beslissen welke potentiële bondscoaches worden benaderd. “Er zijn heel veel kandidaturen binnengekomen en daar zitten enkele heel interessante bij”, klinkt het.

Namen zijn nog niet uitgelekt. Wat we wel weten, is dat de Fransman Hervé Renard (54) bij de sollicitanten zit. Renard was op het WK bondscoach van Saudi-Arabië, dat in de eerste wedstrijd de latere wereldkampioen Argentinië met 1-2 versloeg maar de tweede ronde uiteindelijk niet haalde. Renard ligt er nog onder contract, maar kan daar naar eigen zeggen onderuit. Na drie jaar in de oliestaat is het project voor hem belangrijker dan het geld geworden.

Weinig animo voor Henry

Enkele Rode Duivels – gisteren nog Loïs Openda – stelden voor om Thierry Henry (45) tot bondscoach te promoveren. De Fransman was met tussenpozen assistent van de na het WK opgestapte Roberto Martinez. De Task Force wil zich aan het vooropgestelde plan houden en wacht af of Henry zijn kandidatuur heeft ingestuurd. Er is evenwel niet veel animo om de 123-voudige Franse international hoofdcoach te maken.

De naam van Michel Preud’homme is ook al gevallen. Beurtelings als bondscoach en als technisch directeur, waar de voetbalbond ook naar op zoek is. De voorkeur van de bijna 64-jarige ex-Rode Duivel zou echter nog altijd uitgaan naar de job van bondscoach. Preud’homme heeft echter geen kandidatuur ingestuurd. Henry liet dan weer informeel weten dat hij de job wel ziet zitten.

© REUTERS

Sollicitatiegesprek

Ruim zes jaar geleden ging de voetbalbond ook door het plaatsen van een vacature op zoek naar een opvolger voor Marc Wilmots. Toen belandden er driehonderd kandidaturen op de bond, waarvan er zeventig redelijk ernstig werden genomen. Er was een sollicitatie bij van Louis van Gaal, maar de Nederlander wilde niet op sollicitatiegesprek komen. “Ze kennen me goed genoeg”, zei hij daarover. De vraag is of Preud’homme en Henry niet van hetzelfde idee zijn en bij een niet-aanstelling te veel gezichtsverlies zouden lijden.

Martinez kwam in 2016 wel op gesprek en werd uiteindelijk gekozen, ook omdat hij akkoord ging met het voor na­tionale topcoaches relatief lage salaris van minder dan één miljoen euro. De voetbalbond is vandaag minder financieel noodlijdend en kan dus meer bieden.

De KBVB ging ook nog op zoek naar een Sports Director Elite Football, die naast de Operational Director Football Jelle Schelstraete zal werken. Ook die kandidatuur moest vóór 10 januari op de bond belanden. Indien mogelijk – maar dan moet zijn of haar aanstelling razendsnel gaan – zal die ook nog bij de aanstelling van de nieuwe bondscoach worden betrokken.