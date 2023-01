De federale regering heeft een deal met Engie op zak. Of toch iets wat er op lijkt. De energiegigant zal er alles aan doen om de twee jongste kerncentrales te heropenen in november 2026. Maar er zijn nog heel wat onzekerheden. Over het kernafval moet nog verder onderhandeld worden in maart. Engie en de regering houden elkaar in zo’n houdgreep dat enkel kleine stapjes mogelijk zijn.