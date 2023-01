Als RC Genk dit seizoen kampioen speelt, zal elke supporter over tien jaar nog weten welke spelers die titel pakten. Maar wat weten we eigenlijk écht over het type-elftal van Wouter Vrancken? Alles wat u (niet) moet weten over de ongenaakbare helden van de competitieleider, van een podcastmaker tot de Red Bull-protégé die onlangs zijn vader verloor.