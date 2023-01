De ramkoers gaat voort: hoe Noël Le Graët de ganse Franse voetbalwereld tegen de schenen heeft geschopt

“Zidane als volgende bondscoach? Ik zou zelfs mijn telefoon niet opnemen voor hem.” Neen, Noël Le Graët (81), de voorzitter van de Franse voetbalbond, is niet vies van een controversiële uitspraak. Dat heeft hij de afgelopen maanden veelvuldig bewezen en dat toonde hij ook dit weekend opnieuw. Dit keer was Zidane zijn slachtoffer, waardoor Le Graët voor de zoveelste keer een rel ontketende in Frankrijk.