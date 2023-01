Tienermeisje (14) was enkele uren na ‘shopafspraakje’ al dood, politie wil zusje (2,5) ondervragen

Het 14-jarige meisje dat eind vorige week dood werd teruggevonden in het Luikse Ougrée was enkele uren na haar afspraak met haar vermoedelijke moordenaar al om het leven gebracht. Olivier S. benaderde haar via Snapchat en lokte haar met 3.000 euro “om solden te gaan doen”. Volgens onze informatie werd het tienermeisje toegetakeld met zware betonnen stenen en mogelijk ook gewurgd.

Olivier S., een 37-jarige man uit Seraing, had het meisje vorige week donderdag via Snapchat een som van 3.000 euro beloofd om zogezegd solden te gaan doen. De ‘droom’ van elk tienermeisje. Haar vader, die gescheiden leeft van haar mama, zou ook in het Luikse wonen, waardoor ze eveneens een kans zag om hem te gaan bezoeken. Volgens onze informatie liep het meisje eerder ook al eens weg van huis.

Wat er na de ontmoeting tussen de twee exact gebeurde, is niet duidelijk. Maar feit is dat het meisje enkele uren nadien al om het leven werd gebracht in een bosje in Ougrée. Volgens de eerste vaststellingen werd ze toegetakeld met zware betonnen bouwstenen en ook gewurgd. Ze zou zich hevig verzet hebben. Haar lichaam werd door een jogger aangetroffen met naast haar eenzelfde groot betonblok. In eerste instantie werden geen sporen van seksueel geweld gevonden.

Expert over verhoor van 2,5 jaar oude zusje: “Zo jong is héél uitzonderlijk” Experte Debra Van den Abbeele. De speurders willen spreken met het 2,5-jarige zusje, maar hoe gaat dat in z’n werk? ­Dat vroegen we Debra Van den Abbeele (foto), die bij de federale ­politie de verhoren met ­minderjarigen coördineert. Wanneer worden minder­jarigen bevraagd? “Een verhoring wordt gevorderd door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter als het gaat om feiten zoals voyeurisme, ­verkrachting of incest. Voor zaken als gijzeling, mensenhandel, ­mensensmokkel of slagen en ­verwondingen kan dat. Het hangt af van de bewijselementen. We proberen kinderen zo weinig ­mogelijk hun verhaal meermaals te ­laten doen, om een eventueel ­traumatische ­ervaring zo veel ­mogelijk te ­beperken.” Vanaf wanneer kan een kind worden verhoord? “Vanaf zes jaar gaat het vrij vlot. Kinderen hebben dan meestal een goed begrip en de mogelijkheid om mee te werken. Tussen de leeftijd van vier en zes wordt een eventueel verhoor bekeken, afhankelijk van de capaciteiten van het kind. Bij jongere kinderen is het echt niet evident, en gaat het om absolute uitzonderingen.” Hoe verloopt zo’n verhoor? “Eerst praten we over iets neutraals, zoals een hobby of school. Is het kind op z’n gemak, dan leggen we nog eens uit waarom het er is – dat kan zijn dat het kind al wenend iets aan de mama heeft verteld – en we nodigen het uit om vrij te vertellen. Je stelt niet echt vragen, maar laat het initiatief aan het kind. Daarna komt dan de fase met concretere vragen, omdat we ook wel zaken moeten aftoetsen.” (cm)

Raampje op kier

Het tienermeisje had haar 2,5 jaar oude zusje meegenomen naar de plaats van afspraak, iets waar Olivier S. wellicht niet op gerekend had. Of de peuter getuige was van hoe haar oudere zus werd omgebracht, is niet duidelijk, maar de man reed met het kind in zijn auto kort na de feiten vermoedelijk naar Neupré, zo’n tien kilometer verderop. Daar zette hij zijn wagen in de buurt van een restaurant aan de kant. Hij sloot de peuter op in de wagen en zette het autoraampje op een kier voor frisse lucht. Nadien benam hij zichzelf iets verderop het leven. Het kind zat de hele nacht gevangen in de wagen en kon pas de dag nadien bevrijd worden nadat het was opgemerkt. “Het meisje is zwaar in shock”, vertelt een vriendin van de familie. De moeder van beide meisjes wenste maandag niet te reageren.

Eerder werd al duidelijk dat Olivier S. geen onbekende is voor het gerecht. In 2020 drong hij midden in de nacht het appartement van zijn ex-vrouw binnen en stak haar ondergoed in brand, omdat hij dacht dat ze een nieuwe vriend had. De vlammen sloegen in een matras en heel het appartementsgebouw moest ontruimd worden. Sommige appartementen liepen ernstige schade op. Voor die feiten kreeg hij vijf jaar cel, maar hij was intussen voorwaardelijk vrij. Er zouden nog meer feiten lopen tegen de man, maar het is niet duidelijk om welke het gaat. Naar de motieven van de man blijft het momenteel nog raden. Het gerecht onderzoekt of er sprake kan zijn van een eventuele tweede verdachte, maar ook daar is nog geen duidelijkheid over.

Het parket van Luik wilde maandag geen enkele bijkomende informatie vrijgeven “om de sereniteit van het onderzoek te bewaren”.