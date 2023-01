Werd Albert Sambi Lokonga en Arsenal in FA Cup een penalty ontnomen tegen derdeklasser Oxford?

Arsenal speelde maandagavond op bezoek bij derdeklasser Oxford United voor een plek in de vierde ronde van de FA Cup. Bij de rust stond het nog 0-0, al had Arsenal misschien op voorsprong kunnen komen als de Gunners na een schot van Albert Sambi Lokonga een strafschop hadden gekregen. Uiteindelijk zou de leider in de Premier League in de tweede helft nog wel komaf maken met Oxford. Elneny en Nketiah (tweemaal) zorgden voor de 0-3-zege en de kwalificatie. In de volgende ronde wacht Arsenal een topper tegen Manchester City.