AZ Alkmaar neemt doelman Mathew Ryan (ex-Genk en Club Brugge) over van Deense FC Kopenhagen

Ryan kan niet wachten om bij AZ te beginnen. “Je hoeft maar één keer naar de club en zijn geschiedenis te kijken om te zien dat het een goede en ambitieuze club is. Er is een hoop om voor te spelen en ik droom ervan om samen met het team het hoogste van het hoogste te behalen”, aldus Ryan.

De doelman lanceerde zijn carrière in Europa bij Club Brugge, waar hij in 2013 neerstreek. Na twee seizoenen vertrok hij naar Valencia, dat hem in 2017 een half jaar bij Racing Genk zou stallen. Daarna ging het richting Brighton & Hove Albion, waarvoor Ryan 123 duels in de Premier League speelde. Na een korte periode bij Arsenal en een seizoen bij Real Sociedad belandde Ryan afgelopen zomer in Kopenhagen.

Ryan was recent nog met de Australische nationale ploeg actief op het WK in Qatar. Als aanvoerder loodste hij zijn team tot in de achtste finales, waarin de latere wereldkampioen Argentinië te sterk bleek.