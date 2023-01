Antwerpse politieke wereld reageert geschokt op dood van kind bij drugsaanslag

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens stelt dan weer dat “het ondenkbare gebeurd is”. “Een kind van 11, omgekomen door kogels in de geweldspiraal van de drugsoorlog”, zegt hij. “Het drugsgeweld aanpakken is een complexe zaak. Daar zijn middelen voor nodig. Maar wellicht ook een andere aanpak. Dat was mijn mening in september. Dat is ze ook vandaag.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Groen-fractieleider Ilse Van Dienderen noemt het “onbeschrijflijk” dat er een kind is omgekomen bij drugsgeweld. “Dit komt hard aan”, zegt ze.

Ook Antwerps schepen Annick De Ridder (N-VA) heeft het over “vreselijk intriest nieuws”. “Mijn medeleven gaat uit naar ouders, familie en vrienden”, zegt ze. “Mijn kwaadheid naar de verdorven onderwereld die dit drama veroorzaakt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat dan weer weten dat ook de andere slachtoffers, de twee gewonden, kinderen zijn en dat ze zwaargewond raakten. “Dieper dan dit kan de drugsmaffia niet vallen”, zegt hij. “Politie en parket doen er alles aan om de verantwoordelijken te vinden en te bestraffen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vlaams Belang wil in Antwerpen de gemeenteraad vervroegd bijeenroepen. Dat heeft de partij maandagavond bekendgemaakt. “Hopelijk doet dit spijtig dieptepunt iedereen, over de partijgrenzen heen, beseffen dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen de drugsmaffia”, zegt VB-gemeenteraadslid Filip Dewinter. “Zowel het stadsbestuur als de federale regering moeten hier een absolute prioriteit van maken en de hulp van het leger inroepen.”