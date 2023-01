Schaduwcoach Jules Verriest ziet ‘zijn’ Cercle in de top acht eindigen: “Ik ben fier op mijn ploeg, ze moet voor niemand onderdoen”

Respect voor sportief management

“We moeten AS Monaco dankbaar zijn dat ze dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Maar ik hoop wel dat ze meer een constante in het beleid krijgen. Dat de CEO na amper anderhalf jaar alweer weg is, is jammer. Hopelijk blijft sportief manager Carlos Avina nog even. Hij levert uitstekend werk en respect voor wat hij neerzette. In deze groep zit enorm veel kwaliteit en sommige spelers kunnen ook een hoger niveau aan. Ook de trainer is een schot in de roos. Zijn stijl slaat aan en levert punten op.”

Transferbeslommeringen vermijden

“Voor zeventigers zoals ik is het er allemaal niet makkelijker op geworden. Dat constant komen en gaan in het voetbal snap ik niet. Dat ze niet hun hele leven bij dezelfde club blijven zoals wij deden, kan ik nog begrijpen. Maar alle zes maanden veranderen? Dat snap ik niet. Die keeper (Majecki, red.) keert na het seizoen allicht terug naar Monaco en dat zal ook het geval zijn met Daland. Hotic is einde contract en wil blijkbaar nog niet bijtekenen. Ergens merk je dat wel aan zijn spel, die onzekerheid weegt en dus moeten ze wel die transferbeslommeringen proberen te vermijden. En een gras is vaak groener op een ander. Neem nu Charles De Ketelaere, die hier lang in de buurt heeft gewoond. Een groot talent, uitstekende voetballer maar hij heeft het nu moeilijk bij Milan. Het buitenland is ook het beloofde land niet en hoewel de intensiteit hier bijzonder hoog ligt en het een moeilijke competitie is waarop velen zich verkijken, is het niveau niet zo hoog.”

Meer kwaliteit dan de concurrentie

“Anderlecht is tegenwoordig een groot vraagteken. Halen zij nog de top 8, ik durf er geen geld op te zetten. Genk, Union, Antwerp, Club Brugge en Gent zijn wel zekerheden, maar is Standard beter dan Cercle? Ik vind van niet. Westerlo is de revelatie maar onderging zaterdag het spel en won dankzij een omstreden penalty. Ook voor Leuven en STVV moeten wij niet onderdoen en KV Mechelen moet nu eerder naar onder dan naar boven kijken. Cercle heeft veel kwaliteit in huis. Daland natuurlijk, maar de hele defensie staat er week na week. Lopes vind ik een uitstekend spelertje en Hotic ook als hij geconcentreerd is. En Denkey is een heel goede spits, vind ik. Zaterdag was hij minder, maar hij weegt echt wel op een verdediging. Nee, dit Cercle moet voor niemand onderdoen, Ik ben fier op mijn ploeg en geloof dat ze de eerste acht halen.”