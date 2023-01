Geheime documenten van Biden gevonden in kantoren denktank

In kantoren van een denktank in Washington zijn geheime documenten aangetroffen van Joe Biden, van in de periode dat hij vicepresident was. Biden gebruikte de kantoren soms als werkplek.

Biden was vicepresident onder Barack Obama van 2009 tot 2017. Persoonlijke advocaten van Biden ontdekten de documenten op 2 november toen ze lokalen aan het leegmaken waren. Ze hebben de documenten meteen aan het officiële overheidsarchief overgemaakt, zo meldt Bidens juridisch adviseur Richard Sauber. De documenten waren niet opgevraagd door het archief. Wat erin staat, is niet geweten, al bericht CBS News dat het alvast niet om nucleaire geheimen gaat.

Het zou gaan om een klein aantal – volgens Amerikaanse media “bijna tien” – vertrouwelijke documenten die in een gesloten kast lagen in Bidens kantoor in het Penn Biden Center, een denktank verbonden aan de universiteit van Pennsylvania. Biden gebruikte dat kantoor af en toe vanaf midden 2017 tot de start van zijn campagne voor de presidentsverkiezing van 2020.

“Het Witte Huis werkt samen met de nationale archieven en het ministerie van Justitie”, aldus Sauber in een mededeling.

Volgens de Amerikaanse zender CBS News heeft de minister van Justitie aan de procureur-federaal van Chicago gevraagd de documenten te onderzoeken. Ook de federale politiedienst FBI zou een onderzoek gestart zijn.

Reactie Trump

In augustus deed de FBI nog een huiszoeking in het resort van ex-president Donald Trump in Florida om zo’n honderd geheime documenten te recupereren die Trump zou hebben meegenomen na zijn vertrek uit het Witte Huis.

“Wanneer gaat de FBI binnenvallen in de vele woningen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis?”, reageerde Trump op zijn platform Truth Social na de berichten over Bidens geheime documenten. “Deze documenten waren zeker niet gedeclassificeerd.” Trump had beweerd dat hij dat had gedaan met zijn documenten, die de archiefdienst maanden voor de inval had opgevraagd.

Biden had na de inval in Trumps verblijf gereageerd dat hij niet begreep hoe iemand zo “totaal onverantwoordelijk” kon zijn en de bronnen in die documenten kon compromitteren.