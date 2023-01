Vuurzee en explosies na botsing op E34: één dode en snelweg helemaal afgesloten

Op de E34 in Lille is maandagnacht een dode gevallen bij een zwaar ongeval waarbij een personenwagen is ingereden op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval leidde tot een ware vuurzee en een zware ravage, waardoor de E34 richting Antwerpen dinsdagochtend nog steeds is afgesloten.

Omstreeks 00.45 uur reed een personenwagen in op een rijdende vrachtwagen die geladen was met onderdelen voor vrachtwagens. Dat gebeurde ter hoogte van het af- en oprittencomplex van Beerse in rijrichting Antwerpen.

De personenwagen raakte knel onder de vrachtwagen. Toen de vrachtwagen op de pechstrook stopte was er brand ontstaan achteraan de trailer. Het vuur laaide in korte tijd zo hevig op dat niemand nog in de buurt van de wagen kon komen. De chauffeur van de vrachtwagen kon zijn trekker nog afkoppelen en een eind vooruit rijden.

© bfm

Hevige explosies

De auto en de trailer stonden volledig in brand bij aankomst van de brandweerploegen. Tientallen hevige explosies en knallen waren ver in de omgeving te horen.

De brandweer moest de vlammenzee voorzichtig aanpakken. Verschillende tankwagens van brandweerposten uit de buurt werden opgeroepen om voldoende bluswater te hebben. Voor de bestuurder van de personenwagen kwam alle hulp te laat. De snelweg werd in beide rijrichtingen afgesloten om de hulpdiensten hun werk veilig te laten doen. Mogelijk kan dit een impact hebben op de ochtendspits.

© bfm

© bfm

© bfm

© bfm

© bfm