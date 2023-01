Dit weten we al over schietpartij in Merksem waarbij meisje (11) om het leven kwam

In het Antwerpse district Merksem is maandagavond een 11-jarig meisje om het leven gekomen toen een woning onder vuur genomen werd. Gerechtelijk onderzoek moet uitwijzen of het, zoals vermoed wordt, opnieuw gaat om een incident in het drugsmilieu. Dit weten we al.

Wat is er gebeurd?

De daders hadden het maandagavond omstreeks 18.30 uur gemunt op een garagepoort in de Nieuwedreef, maar achter die poort bleek zich een leefruimte met een keuken te bevinden. Zeker één kogel raakte het 11-jarige slachtoffer F., zo bevestigden goed geïnformeerde bronnen aan onze redactie. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat het meisje om het leven kwam doordat een kogel een microgolfoven deed ontploffen, maar dat werd later dus ontkracht.

Het meisje werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed niet veel later in het ziekenhuis. Ook twee andere personen die zich in de leefruimte bevonden raakten gewond, maar hun verwondingen zouden meevallen.

Wat weten we over de daders?

Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of de feiten opnieuw kaderen binnen het drugsmilieu, net als zo vele soortgelijke aanslagen op woningen in het Antwerpse. Dat er daarbij slachtoffers vallen, is echter hoogst uitzonderlijk.

Van de daders is voorlopig geen spoor. Al kon de Antwerpse politie de voorbije maanden wel meerdere daders van soortgelijke aanvallen vatten. Volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever stond de getroffen familie bekend bij de ordediensten. “Ik hoop dat ik niet voor mijn beurt spreek, maar het lijkt er dus inderdaad op dat dit drugsgerelateerd geweld is”, zei De Wever maandagavond in ‘Terzake’. “Het heeft alle schijn van een afrekening binnen de drugsoorlog die in Antwerpen gaande is.”

Wat weten we over het slachtoffer?

De getroffen familie is volgens De Wever gelinkt aan “één van de grootste en rijkste drugscriminelen die Antwerpen ooit heeft voortgebracht”. “Zoals veel van zijn collega’s woont de man zelf al lang niet meer in ons land, maar elders in een of ander paradijs, en worden hier zijn familieleden geviseerd.”

De man in kwestie – Othman E.B., een dertiger uit Borgerhout die al bijna tien jaar in Dubai verblijft – wordt door het parket van Antwerpen gezocht wegens cocaïnesmokkel, maar wees maandagavond al betrokkenheid bij drugshandel resoluut van de hand. “Ik ben totaal niet betrokken bij deze onderwereld.” Hij zegt ook dat zijn familie niet met geweld zal reageren.

Othman E.B., de nonkel van het meisje dat maandag om het leven kwam. — © RR, BFM

Hoe reageert de politieke wereld?

Het drama kan volgens De burgemeester Wever “alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn te verveelvoudigen” om het drugsgeweld aan te pakken. “Ik heb daar al meermaals voor samengezeten met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, en hoop op korte termijn meer te kunnen doen”, zo luidde het. “Er staat ook een nationaal drugsplan in de steigers, al is dat in mijn ogen wat een teleurstelling.”

Vlaams Belang wil dan weer dat de Antwerpse gemeenteraad versneld bij elkaar komt. “Hopelijk doet dit spijtig dieptepunt iedereen, over de partijgrenzen heen, beseffen dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen de drugsmaffia”, zegt Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had het op Twitter over een “verschrikkelijk drama waarbij een onschuldig kind is omgekomen”. “Het onderzoek loopt, maar we zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook.”

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageerde op Twitter. “Vreselijk nieuws uit Merksem. Een onschuldig kind is gestorven. Verschillende andere kinderen zwaargewond. Dieper dan dit kan de drugsmaffia niet vallen. Politie en parket doen er alles aan om de verantwoordelijken te vinden en te bestraffen.”