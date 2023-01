Minstens 15 huizen beschadigd bij aardbeving in Indonesië

De Molukken, een eilandengroep die bij Indonesië hoort, werd getroffen door een aardbeving met magnitude 7.6. De Tanimbar-eilanden zijn het zwaarst getroffen. Daar is de meeste schade gemeld, aldus een woordvoerder van het nationale rampenagentschap.

Er zijn geen meldingen van slachtoffers. Even was er een tsunamialarm van kracht, maar daar waren uiteindelijk ook geen meldingen van. De beving was te voelen tot in het Australische Darwin, zowat 600 kilometer verder naar het zuiden.