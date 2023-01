Russisch vliegtuig maakt noodlanding in India wegens bommelding

Het vliegtuig kwam uit Moskou en was op weg naar Goa, in het zuidwesten van India. Het toestel met 236 passagiers en acht bemanningsleden landde maandagavond laat op de Indiase luchtmachtbasis Jamnagar, in de staat Gujarat.

Volgens lokale media werd de vlucht van zijn route afgeleid nadat Azur Air een e-mail had ontvangen waarin stond dat er een bom aan boord van het vliegtuig was. De Russische ambassade in India zei dat ze was gewaarschuwd door de Indiase autoriteiten.

Iedereen aan boord is veilig. De autoriteiten voeren een grondige inspectie van het vliegtuig uit, meldde de Russische ambassade dinsdagochtend op Twitter. Tot nu toe is niets verdachts gevonden, aldus een politiefunctionaris.

Russische toeristen zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne uit veel landen verbannen, maar ze blijven massaal naar India trekken, vooral de kust van Goa is in trek.