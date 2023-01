Rwanda wil geen Congolese vluchtelingen meer opvangen

Rwanda wil een halt toeroepen aan de opvang van Congolese vluchtelingen die het aanhoudende geweld in het oosten van hun land proberen te ontsnappen. Dat heeft de Rwandese president Paul Kagame maandag bekendgemaakt. De spanningen tussen Kigali en Kinshasa lopen de laatste tijd steeds vaker op.

In het oosten van Congo woeden gevechten tussen regeringstroepen en leden van de rebellengroep M23. Die strijdgroep, overwegen tutsi, heeft eind vorig jaar opnieuw de wapens opgenomen en is er de afgelopen maanden in geslaagd grote stukken van de Congolese provincie Noord-Kivu te veroveren, aan de grens met Rwanda. Congo beschuldigt Rwanda ervan M23 te steunen, maar Kigali ontkent dit.

Door het geweld trekken veel Congolezen naar het buitenland, waaronder buurland Rwanda. Volgens cijfers van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, ving Rwanda in november ongeveer in totaal 72.000 gevluchte Congolezen op.

“We kunnen deze vluchtelingen niet meer opvangen”, zei Kagame. “Het is niet het probleem van Rwanda en we gaan er alles aan doen zodat iedereen dit beseft. Ik weiger Rwanda deze last te laten dragen”, aldus Kagame.