Waarom de lucht zo roze kleurde in Oost-Vlaanderen

Dat de lucht in de regio roze kleurt, is niet nieuw. Het gaat om de weerkaatsing van het licht van grote tomatenserres in Kruisem. Daar wordt gebruikgemaakt van rode en blauwe ledlampen: de rode zorgen ervoor dat de planten beter groeien, de blauwe om de planten compact te houden. Het resultaat is een roze gloed.

Het fenomeen is al langer bekend in de regio, al ging het maandagavond om een extreme editie. “Een gevolg van laaghangende bewolking, waarop dat licht weerkaatst werd”, zegt weerman Frank Deboosere. “Net zoals je vanop afstand vaak een witte gloed ziet rond grote steden. Een soort luchtvervuiling dus.”

