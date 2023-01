Club Brugge-verdediger Sylla had direct rood moeten krijgen, maar “begrip dat VAR geen review vroeg”

Sylla kreeg in de 75ste minuut zijn tweede geel, maar had eigenlijk na 40 minuten rood moeten krijgen voor zijn overtreding op Paintsil. — © BELGA

Club Brugge-verdediger Abakar Sylla werd door ref Lawrence Visser na 75 minuten met twee keer geel van het veld gestuurd in de topper bij Racing Genk (3-1), maar eigenlijk had hij zijn overtreding op Paintsil na 40 minuten al met rood bestraft moeten worden. Dat zegt Frank De Bleeckere namens het Referee Departement. Toch heeft De Bleeckere er begrip voor dat de VAR niet ingreep. “omdat niet voldaan werd aan de technische criteria voor een interventie.” Een vage uitleg waarin niet precies gezegd wordt waarom de VAR niet moest tussenkomen.

“Bij een tegenaanval gaat RC Genk-aanvaller Paintsil op snelheid door op eigen helft en speelt de bal voor zich uit”, zegt De Bleeckere in zijn wekelijkse terugblik op het weekend. “Club Brugge-verdediger Sylla is duidelijk te laat en raakt op volle snelheid en met hoge intensiteit de aanvaller van RC Genk. De Club Brugge-speler heeft geen enkele intentie en mogelijkheid om de bal te spelen en brengt de veiligheid van de tegenstander in gevaar. De scheidsrechter geeft een gele kaart. We verwachtten een rode kaart voor deze fout. Het Referee Departement heeft begrip dat de VAR geen onfield review vroeg aan de scheidsrechter omdat niet alle technische criteria aanwezig waren voor een interventie.”