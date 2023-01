VDAB ontving recordaantal vacatures in 2022

Het aantal vacatures dat werkgevers naar de VDAB sturen voor vaste of tijdelijke contracten (uitzendopdrachten zitten niet in de cijfers vervat) zit sinds 2014 in stijgende lijn. Alleen in 2020 was er een coronadip. In 2021 ging het aantal vacatures voorbij de 300.000 (tot 362.510), vorig jaar kwamen er nog eens 5,6 procent meer vacatures binnen. In vergelijking met het precoronajaar 2019 kreeg de VDAB 31 procent meer vacatures.

Het aantal vacatures voor hooggeschoolden (minimaal hoger beroepsonderwijs) steeg in 2022 het sterkst: +6,1 procent tot 148.551 vacatures. Maar de meeste vacatures zijn nog altijd gericht op lager geschoolden (geen specifieke studievereiste of maximaal tweede graad secundair onderwijs). De VDAB kreeg vorig jaar 159.440 dergelijke vacatures, een toename met 6 procent. Deze categorie vertegenwoordigt 42 procent van alle vacatures. Het aantal vacatures voor middengeschoolden ging 4 procent hoger tot 74.893.

Ruim de helft van alle vacatures kwamen uit vier sectoren: zakelijke dienstverlening (20 procent), groot- en kleinhandel (14 procent), maatschappelijke dienstverlening (11 procent) en onderwijs (10 procent). Samen waren die sectoren goed voor ruim 209.000 vacatures. In sectoren als vervaardiging van bouwmaterialen, hout- en meubelindustrie waren er beduidend minder vacatures.

Regionaal bekeken kwamen vorig jaar de meeste vacatures (29 procent) uit de provincie Antwerpen. De provincie Limburg sloot de rij met 11 procent van alle vacatures.

Ondanks het jaarrecord ligt het aantal vacatures intussen al zes maanden op rij lager dan in dezelfde maand het jaar voordien. Dat was ook in december het geval. De VDAB kreeg in de laatste maand van het jaar 24.679 vacatures, 14,6 procent minder dan in december 2021. Maar de Vlaamse arbeidsbemiddelaar nuanceert de daling: “Het aantal vacatures een jaar geleden was dan ook uitzonderlijk hoog. Het huidige aantal is nog altijd hoger dan de aantallen in de decembermaanden van 2020 en de jaren daarvoor”, klinkt het.