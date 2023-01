Opnieuw recordvangst cocaïne in Antwerpse haven in 2022, dubbel zoveel als in Rotterdam

In de haven van Antwerpen is in 2022 bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen, vorig jaar werd zo opnieuw een record gebroken.

De douane kon in de Antwerpse haven 109.894,48 kilo coke onderscheppen. Daarnaast werden ook bijna drie ton hasj en 1.265 kilo heroïne in beslag genomen.

Ter vergelijking, in de haven van Rotterdam werd ongeveer 52 ton cocaïne in beslag genomen in het afgelopen jaar. “Antwerpen is duidelijk de eerste haven voor de cocaïnesmokkel, dat zien we ook in de inbeslagnames in Zuid-Amerika”, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane.

Zo werd in Zuid-Amerika 71 ton coke met bestemming Antwerpen onderschept, verdeeld over 82 inbeslagnames. Opvallend is dat de drugs steeds vaker verborgen zitten in een legale deklading en minder vaak in sporttassen achter de deur van de container gestoken worden.