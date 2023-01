Israëlisch parlement verlengt “noodmaatregelen” voor kolonisten op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische parlement heeft maandagavond in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen om de uitbreiding van de “noodverordeningen” voor kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever nogmaals te verlengen.

Het wetsvoorstel vernieuwt verordeningen die de Israëlische overheid toestaan om strafrecht en bepaalde belangrijke civiele wetten – zoals inkomstenbelasting en ziektekostenverzekering – op te leggen aan de 475.000 Israëlische kolonisten die op de Westelijke Jordaanoever wonen.

De wet, die oorspronkelijk werd uitgevaardigd in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog van 1967 en voor het laatst werd verlengd in 2017, blijft een zogenaamde “noodmaatregel” die om de vijf jaar moet worden verlengd.

Het is het eerste wetsvoorstel dat ter stemming werd voorgelegd door de nieuwe regering, de meest rechtse in de geschiedenis van Israël, sinds haar installatie op 29 december onder leiding van premier Benjamin Netanyahu. “We zijn weer gaan geloven in ons recht op het hele land van Israël en zijn weer bezig met het versterken van de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever”, zo zei Netanyahu.

De Westelijke Jordaanoever, waar meer dan 2,9 miljoen Palestijnen wonen, valt onder het Israëlische militaire recht. De wet had op 30 juni moeten worden verlengd, maar twee parlementsleden van de voormalige regeringscoalitie, bestaande uit rechtse, centrum-, en linkse partijen en een Arabische partij, stemden tegen, wat bijdroeg tot de splitsing van de regering onder leiding van de centrist Yair Lapid en de val ervan. De oppositie, toen geleid door Netanyahu en samengesteld uit pro-kolonistenpartijen, kondigde aan tegen het project te zullen stemmen, gewoon om haar verzet tegen de regering te tonen.

De Israëlische regering heeft alvast haar voornemen aangekondigd om door te gaan met de nederzettingen in de bezette gebieden, die door de VN zijn veroordeeld als illegaal volgens het internationale recht.

Achtenvijftig afgevaardigden stemden voor het wetsvoorstel inzake “noodmaatregelen in Judea-Samaria” (de naam die Israël aan de Westelijke Jordaanoever heeft gegeven), en dertien tegen. De tekst moet nog in tweede en derde lezing worden aangenomen.