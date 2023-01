Dochter van oud-president veroordeeld tot vijf jaar cel in Iran voor “kritische uitspraken”

Themabeeld — © via REUTERS

Een Iraanse rechtbank heeft de bekende politica Faezeh Hashemi Rafsanjani, dochter van de Iraanse oud-president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Dat meden de Iraanse media Hammihan en Emtedad. Rafsanjani zou “kritische uitspraken” over het regime hebben gedaan en zou hebben aangezet tot protest.

Hashemi werd eind september, net na het uitbreken van de wijde protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amin, in Teheran gearresteerd. Nu heeft een rechtbank ook geoordeeld dat ze een straf van vijf jaar zal moeten uitzitten in de gevangenis, maar volgens haar advocaat is Hashemi van plan om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

De vrouwenrechtenactiviste kwam al vaker in aanvaring met de wet in de islamitische republiek. Deze zomer werd ze nog beschuldigd van propaganda tegen de islamitische republiek en van godslastering op sociale media.