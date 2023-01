VIDEO. Cyriel Dessers gaat Bart Swings achterna, maar wordt gelukkig opgevangen

Het Marcantonio Bentegodi-stadion in Verona heeft een atletiekpiste en dat heeft Cyriel Dessers geweten. Door de regenval was de beschermende plastic spekglad geworden en dus verloor Dessers in het duel tussen Cremonese tegen Hellas Verona (2-0-nederlaag) na een bodycheck aan de zijlijn alle controle. Gelukkig stond er iemand aan de dug out klaar om de Belgische spits op te vangen.