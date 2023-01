Makro-winkels nu ook officieel failliet verklaard

De zes Makro-winkels in ons land zijn failliet verklaard. De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft dinsdagochtend het faillissement uitgesproken van moederbedrijf Makro Cash & Carry Belgium. Door het faillissement verliezen ongeveer 1.400 mensen hun baan. Dat bevestigt Wilson Wellens, secretaris van de liberale vakbond ACLVB.

Het faillissement was maandagavond aangevraagd, en werd dinsdagochtend al uitgesproken. De winkels waren al sinds eind december dicht, maar het was nog wachten tot het definitieve doek zou vallen. Dat is dinsdag dus gebeurd.

Naast Makro-winkels bestond de groep ook uit zaken (Metro) voor horecagroothandel. Die elf winkels zijn wel overgenomen.