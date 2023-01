Russen veroveren Oekraïense stad Soledar: “Hele terrein ligt vol met lijken. Zo ziet waanzin eruit”

Het Russische leger lijkt er na zware gevechten in geslaagd om het dorp Soledar, nabij de stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne, grotendeels te veroveren. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. De strijd om Bachmoet is echter nog niet gestreden, klinkt het.

“Russische troepen – ondersteund door huurlingen van de Wagner Group – hebben de afgelopen vier dagen terreinwinst geboekt in het kleine dorpje, en hebben er nu vermoedelijk de controle overgenomen”, aldus de Britse inlichtingendiensten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaf maandag in zijn dagelijkse videotoespraak al toe dat de Oekraïense troepen in het dorp het zwaar te verduren kregen. “Er staat bijna geen muur meer recht”, klonk het. “En wat heeft Rusland gewonnen? Alles is vernield, er is bijna geen leven meer over. Duizenden mensen kwamen om: het hele terrein nabij Soledar ligt vol met de lijken van de bezetters en de littekens van hun aanvallen. Zo ziet waanzin eruit.”

Strijd om Bachmoet

Soledar ligt zo’n 10 kilometer ten noorden van Bachmoet, de stad die het voornaamste doelwit lijkt van het huidige Russische offensief in de regio. Volgens de Britten wil het Russische leger met de verovering van de regio rond Soledar Bachmoet vanuit het noorden veroveren, en zo de Oekraïense communicatielijnen onderbreken. Het gevecht gaat deels ook om de ingangen van een 200 kilometer lang zoutmijnenstelsel dat onder het district ligt. “Beide zijden zijn blijkbaar bang dat de vijand het mijnenstelsel zou kunnen gebruiken om ongezien te infiltreren en aan te vallen vanuit de rug.”

Toch lijkt het volgens de Britse inlichtingendiensten onwaarschijnlijk dat de Russen Bachmoet op korte termijn kunnen veroveren, omdat het Oekraïense leger “stabiele defensieve linies heeft aangelegd in de diepte, en de controle heeft over de bevoorradingsroutes”. Ook volgens president Zelenski heeft “de veerkracht van onze soldaten die golven van aanvallen in de Donbas-regio afslaan, geholpen om tijd te winnen en aan kracht te winnen voor Oekraïne”, al ging hij niet in detail over wat hij daarmee bedoelde.