Hezbollah hekelt Charlie Hebdo voor spotprenten van ayatollah Khamenei

Hezbollah, de machtige pro-Iraanse beweging in Libanon, heeft dinsdag kritiek geleverd op de karikaturen van de Iraanse leider Ali Khamenei die het Franse satirische weekblad ‘Charlie Hebdo’ eerder had gepubliceerd. De partij roept Frankrijk op om stappen te ondernemen tegen Charlie Hebdo. “De Hezbollah veroordeelt deze walgelijke daad met kracht”, aldus de sjiitische partij in een mededeling.

Charlie Hebdo publiceerde begin december tientallen karikaturen van de hoogste religieuze en politieke leider van Iran. De spotprenten werden gekozen uit inzendingen voor een wedstrijd die gelanceerd werd toen de betogingen in Iran toenamen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze gearresteerd was omdat ze de strikte kledingvoorschriften in Iran overtreden zou hebben.

“Imam Khamenei is niet enkel de leider van het land, maar ook een religieuze referentie voor tientallen miljoenen gelovigen”, benadrukte Hezbollah. Als reactie op de spotprenten had Iran eerder ook een punt gezet achter de activiteiten van het Franse onderzoeksinstituut in Iran. Zondag kwamen ook verschillende Iraniërs samen voor de Franse ambassade in Teheran om hun ongenoegen te tonen.