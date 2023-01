Moeten we na de dood van een elfjarig meisje in Merksem vrezen dat de drugsoorlog in Antwerpen escaleert? Zullen er wraakacties en meer geweld komen? Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) mogen we er niet op “speculeren”, maar is het wel de “volgende logische stap”. Denken experts daar ook zo over? En wat moet er dan gebeuren om het geweld een halt toe te roepen?